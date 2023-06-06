Парламент Азербайджана принял в I чтении изменения в госбюджет на 2023 год

На состоявшемся сегодня внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) были обсуждены изменения в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

Как сообщает во вторник Day.Az, согласно изменениям, доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год составят 33 779 500,0 тыс. манатов, расходы - 36 568 800,0 тыс. манатов (в том числе централизованные доходы - 33 014 798,0 тыс. манатов, местные доходы - 764 702,0 тыс. манатов, централизованные расходы - 35 791 792,0 тыс. манатов, местные расходы - 777 008,0 тыс. манатов).

После обсуждений изменения были вынесены на голосование и одобрены в I чтении.