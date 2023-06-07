Изменен размер надбавок для специалистов, работающих в Карабахе

Будет установлен минимальный размер надбавок (коэффициентов), обеспечивающих выплату заработной платы в повышенном размере специалистам, работающим на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в поправке к постановлению Кабинета Министров "Об установлении минимального размера надбавок (коэффициентов), обеспечивающих выплату работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными условиями труда и на рабочих местах, неблагоприятных для работы из-за климатических условий, заработной платы в повышенном размере".

Согласно постановлению, минимальный размер надбавки (коэффициента), применяемого к тарифным (должностным) окладам специалистов, работающих на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, установлен в размере 1,2.