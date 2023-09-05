Германия как никогда далека от нового "экономического чуда" - подъема экономики, который ранее обещал канцлер страны Олаф Шольц, заявил заместитель председателя фракции оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Шпан, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

В марте Шольц прогнозировал новое "экономическое чудо" и высокий темп роста экономики как в 1950-1960-е годы. Как сообщает издание Bild, в период после окончания Второй мировой войны темпы экономического роста в среднем с 1950-го по 1960-й составляли 8,2% в год.

"Канцлер рассказывает сказки об экономической политике. "Светофор" (правящая коалиция) не может предоставить никаких доказательств его утверждений о том, что будут достигнуты такие темпы роста, какие в последний раз наблюдались в 1950-х и 1960-х годах. На самом деле мы как никогда далеки от нового "экономического чуда", - приводит слова Шпана издание.

Ранее депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен сравнила политику немецкого правительства с камикадзе и обратила внимание на то, что экономика Российской Федерации стремится к суверенитету и, вопреки санкциям, развивается. По словам Дагделен, "беспощадный идеализм" в немецких дебатах затмевает представление о реальности, в которой экономика Германии в последнем квартале упала на 0,3%, всей Еврозоне угрожает стагнация, в то время как в России, несмотря на санкции, прогнозируется экономический рост в 2,5% в год.

Ранее мы писали о том, что Германия может потерять до 1,7 млн рабочих мест.

В прошлом году Германия и Европа в целом столкнулись с серьезным энергетическим кризисом, вызванным во многом санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. Энергоемкие секторы в Германии сталкиваются со значительными налогами на углерод, что снижает их конкурентоспособность на внешних рынках.