Нефтяные котировки перешли к росту

Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются, рынки оценивают данные доклада ОПЕК и краткосрочные прогнозы минэнерго США, ожидая теперь публикации ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,24%, до 92,28 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,28%, до 89,09 доллара.

Как следует из доклада ОПЕК, при сохранении добычи на уровне третьего квартала, в четвертом квартале разрыв между спросом и предложением составит в среднем 3,3 миллиона баррелей в сутки. В третьем квартале добыча в среднем составляла 27,4 миллиона баррелей в сутки, а в четвертом необходимо добывать 30,7 миллиона баррелей в сутки для удовлетворения мирового спроса, говорится в докладе.

Минэнерго США при этом во вторник немного повысило прогноз добычи нефти в стране на 2023 и 2024 годы, а также увеличило прогноз средней цены нефти Brent на текущий год.

Позднее в среду свой ежемесячный отчет по нефтяному рынку опубликует МЭА. В документе может содержаться больше подсказок для трейдеров о балансе спроса и предложения.

Инвесторы также оценивают данные Американского института нефти (API) о запасах в США. Согласно оценке организации, за неделю по 8 сентября коммерческие запасы нефти в стране выросли на 1,2 миллиона. Официальные данные позднее в среду сообщит минэнерго США. Аналитики прогнозируют, что запасы, напротив, снизились - на 1,9 миллиона.