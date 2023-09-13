bp готовится к началу бурения с платформы ACE

Ожидается, что в октябре текущего года начнется бурение скважины с платформы "Центральный-Восточный Азери" (ACE).

Как передает в среду Day.Az, об этом сказала заведующий отделом по связям с общественностью BP Azerbaijan Тамам Баятлы в ходе медиа-тура по терминалу Сангачал.

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