https://news.day.az/economy/1597394.html bp готовится к началу бурения с платформы ACE
bp готовится к началу бурения с платформы ACE
Ожидается, что в октябре текущего года начнется бурение скважины с платформы "Центральный-Восточный Азери" (ACE).
Как передает в среду Day.Az, об этом сказала заведующий отделом по связям с общественностью BP Azerbaijan Тамам Баятлы в ходе медиа-тура по терминалу Сангачал.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре