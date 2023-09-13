Президент Болгарии заинтересован в стратегическом сотрудничестве с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики

Между Азербайджаном и Болгарией существуют отличные возможности для сотрудничества в сфере зеленой энергетики.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил президент Республики Болгария Румен Радев на встрече со спикером Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой.

Румен Радев отметил, что стратегическое партнерство стран охватывает не только энергетический сектор.

"Между нашими странами существуют успешные связи и в других сферах. Азербайджан и Болгария выполнили стратегическое видение энергетической безопасности Европейского союза", - сказал он.

Президент Болгарии отметил, что проект "Кольцо солидарности - STRING" является совместной инициативой Азербайджана и Болгарии и, что открытие офиса SOCAR в Болгарии также свидетельствует об успешном сотрудничестве в данной сфере.

Напомним, что делегация Милли Меджлиса в настоящее время находится с визитом в Болгарии.