Президент SOCAR встретился с гендиректором ITFC

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с генеральным директором Международной исламской торгово-финансовой корпорации (ITFC), входящей в группу Исламского банка развития, руководителем Исламской корпорации по развитию частного сектора Хани Салемом Сонболом.

Как сообщает в четверг Day.Az, на встрече было выражено удовлетворение долгосрочными плодотворными отношениями между Азербайджаном и Исламским банком развития, подчеркнуто значение проектов, реализуемых банком в нашей стране по различным направлениям, в том числе в энергетическом секторе.

В рамках встречи была представлена информация об инвестиционных проектах, реализуемых SOCAR, отмечено, что в качестве приоритетных направлений определены устойчивая добыча углеводородных ресурсов, развитие возобновляемых источников энергии, а также внедрение цифровых и инновационных технологий.

Стороны рассмотрели потенциальные возможности сотрудничества в областях инфраструктурных проектов, возобновляемых источников энергии, декарбонизации и цифровизации, обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.