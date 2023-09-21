Минэкономики Армении обсуждает вопрос начала торговли с Азербайджаном
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Минэкономики Армении обсуждает вопрос начала торговли с Азербайджаном. Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на источники.

Как отмечается, вопрос находится на стадии проработки различных вариантов. Другие детали не уточняются.