Минэкономики Армении обсуждает вопрос начала торговли с Азербайджаном. Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на источники.

Как отмечается, вопрос находится на стадии проработки различных вариантов. Другие детали не уточняются.