Доходы бюджета Азербайджана на 2023 год выросли на более чем 10%

Формирование значительного положительного сальдо внешнеторгового баланса, сокращение внешнего долга и высокое исполнение доходов бюджета за истекший период 2023 года оценены как очень положительный результат.

Как сообщает Day.Az, об этом было сказано на расширенном заседании Кабинета министров Азербайджанской Республики, посвященном обсуждению проектов государственного бюджета и сводного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год, показателей сводного бюджета на ближайшие три года, а также концепции экономического и социального развития страны на 2024 год и последующие три года и прогнозных показателей.

Было отмечено, что в результате этого был пересмотрен государственный бюджет на 2023 год и доходы бюджета составили 3,1 млрд манатов (рост на 10,1%), а расходы - 3, 3 млрд манатов (рост на 9,8%).