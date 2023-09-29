Азербайджан и Czech Engineering подписали меморандум о взаимопонимании в сфере ВИЭ

Государственное агентство по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана и Чешская компания "Az Czech Engineering" подписали меморандум о взаимопонимании в сфере возобновляемых источников энергии.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend документ был подписан директором Агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергии Азербайджана Джавидом Абдуллаевым и генеральным директором компании "Az Czech Engineering" Миланом Павличеком.

Данный документ направлен на реализацию проектов в сфере возобновляемых источников энергии на территории Азербайджана, в частности строительства солнечной электростанции мощностью до 500 МВт в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана, а также на увеличение экспорта электроэнергии в Турцию.

Отметим, что Азербайджано-турецкий энергетический форум инициирован в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами с целью дальнейшего укрепления стратегического энергетического партнерства. Первый форум состоялся 21-22 декабря 2021 года в Баку, а второй - 5-6 октября 2022 года в Стамбуле.