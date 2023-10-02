В Азербайджане утвержден порядок выдачи сертификата в связи с источником электроэнергии, произведенной из ВИЭ

Утверждены порядок и форма выдачи сертификата в связи с источником электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как сообщает в понедельник Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, министерство энергетики Азербайджана примет необходимые меры по организации электронной выдачи сертификата в связи с источником электроэнергии, производимой из возобновляемых источников энергии, с учетом международного опыта. Сертификат выдается Государственным агентством по возобновляемым источникам энергии при минэнерго на основании запроса заявителя путем проверки генерирующих объектов, производящих электроэнергию из возобновляемых источников энергии. В Госагентство по ВИЭ Азербайджана подается письменная заявка на получение сертификата. В заявке указываются сведения, установленные законом Азербайджанской Республики "Об административном производстве". К заявке прилагаются следующие документы: если заявителем является юридическое лицо - копия выписки из государственного реестра юридических лиц, VÖEN; если заявителем является физическое лицо - копия документа, удостоверяющего личность; если заявителем является физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без создания юридического лица - копия документа, удостоверяющего личность, копия свидетельства о постановке на учет в качестве налогоплательщика; если заявителем является семейное фермерское хозяйство - копия документа об учете семейного фермерского хозяйства, копии документов, подтверждающих личность членов фермерского хозяйства; а также - копия документов, подтверждающих технические характеристики генерирующих установок, акт подключения к электросети и копия договора купли-продажи электроэнергии, заключенного между оператором сети и производителем; копия заключения государственной экологической экспертизы (о водных, солнечных, биогазовых, геотермальных и других электростанциях мощностью более 10 МВт и документе об оценке воздействия на окружающую среду в отношении ветровых электростанций (парков ветрогенераторов) мощностью более 1 МВт); копия документов, подтверждающих показания счетчика электрической энергии, произведенной изготовителем и переданной в сеть; копия договора купли-продажи электроэнергии, заключенного между производителем и потребителем (для потребителей); копия показания счетчика, подтверждающего количество электроэнергии, полученной от энергоснабжающего предприятия (для потребителей).

Госагентство по ВИЭ Азербайджана использует электронные информационные ресурсы государственных органов (учреждений) (базы данных, информационно-поисковые системы, реестры и другие информационные ресурсы) для получения информации о зарегистрированных документах. Если это невозможно, то эти документы получаются в соответствии с законом "Об административном производстве".

Сертификат выдается лицам, производящим или потребляющим электроэнергию из возобновляемых источников энергии, по форме, установленной Кабинетом министров Азербайджанской Республики.

Сертификат содержит следующую информацию: название сертификата; регистрационный номер и дата выдачи сертификата; имя, юридический адрес и VÖEN юридического лица, которому выдано свидетельство; ФИО, адрес регистрации и VÖEN физического лица; ФИО, адрес регистрации физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без создания юридического лица; тип возобновляемого источника энергии; количество электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии (по отношению к производителям); количество потребляемой электроэнергии из возобновляемых источников энергии (по отношению к потребителям); количество предотвращенных выбросов углекислого газа; фамилию, имя и подпись уполномоченного лица Госагентства по ВИЭ Азербайджана, электронную подпись госагентства по ВИЭ Азербайджана.

Не допускается требование от заявителя документов, не предусмотренных настоящим решением Кабмина.

Госагентство по ВИЭ Азербайджана принимает заявку, поданную заявителем для выдачи сертификата, и регистрирует ее в тот же день. При обнаружении недочетов в представленных документах информация об этом представляется заявителю не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации заявки или направляется заказным письмом. В информации должны быть четко указаны недостатки документов. Заявитель должен устранить эти недостатки не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней с даты получения информации. В случае, если заявитель не устранил выявленные в документах недостатки в срок, указанный в настоящем документе, принимается решение о сохранении заявки без рассмотрения, и информация об этом представляется заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней или направляется заказным письмом. В течение 15 (пятнадцати) дней после принятия заявки на получение сертификата проводится осмотр генерирующих установок, указанных в заявке, и результат осмотра оформляется актом Госагентства по ВИЭ Азербайджана.

Сертификат выдается в течение 30 (тридцати) дней с регистрации заявки при подтверждении соответствия технических показателей, установленных в ходе рассмотрения, указанным в техническом паспорте установки, и выработки электроэнергии установкой в целом в соответствии с производственной мощностью, указанной в техническом паспорте. Сертификат выдается бесплатно сроком на 5 (пять) лет. Отказ в выдаче сертификата производится в случае несоответствия представленных заявителем документов и сведений требованиям подписанного решения Кабмина.

Решение об отказе в выдаче сертификата может быть обжаловано в суде в административном порядке и с учетом требований закона Азербайджанской Республики "О медиации".

В случаях изменения информации, указанной в сертификате, заявитель должен подать письменное заявление в Госагентство по ВИЭ Азербайджана о переоформлении сертификата в течение 30 (тридцати) дней с даты внесения этих изменений.

В заявлении, предусмотренном настоящим документов, должна быть обоснована необходимость внесения изменений в сертификат и представлены подтверждающие документы по указанным обстоятельствам.

Госагентство по ВИЭ Азербайджана проводит изучение этих документов в течение 15 (пятнадцати) дней со дня поступления заявления о внесении изменений в сертификат и направляет заявителю заказным письмом официальное уведомление о внесении изменений в сертификат или отказе в нем.

Сертификат аннулируется в следующих случаях: прекращение производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии и прекращение производственной деятельности владельца сертификата; на основании заявления владельца сертификата; в случае ликвидации юридического лица, владеющего сертификатом, или смерти физического лица. Информация об аннулировании сертификата предоставляется Госагентством по ВИЭ Азербайджана заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней или отправляется заказным письмом.