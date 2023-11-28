Азиатский банк развития выпустил облигации в азербайджанской валюте

Азиатский банк развития (АБР) в рамках своего второго выпуска облигаций привлек почти 14,5 миллиона манатов (около 8,5 миллиона долларов США)

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АБР, это пятая гендерная облигация АБР в этом году, выпущенная в местной валюте развивающейся страны-члена, что отражает стратегию АБР по привлечению импакт-инвесторов в свою программу заимствований.

"Выпуск структурирован как трехлетняя валютная облигация с амортизационным фондом, который отражает условия амортизации базового гендерного займа, направленного на расширение доступа к кредитам для женщин и сельскохозяйственных работников. Облигация деноминирована в азербайджанских манатах, но расчеты по ней производятся в долларах США, что облегчает привлечение международных инвесторов", - отметили в банке.

Согласно информации, облигация выплачивает полугодовой купон в размере 6,25 процента в год и котируется на Люксембургской фондовой бирже. Организатором выступила компания Goldman Sachs International, а подписку на облигации оформили два европейских институциональных инвестора - Record Currency Management и Capitulum Asset Management.

Комментируя выпуск, старший портфельный менеджер Capitulum Теодор Киршнер отметил, что эта сделка помогает компании реализовать их цель - получить доступ к местной доходности в Азербайджане при устойчивом использовании средств прозрачным наднациональным эмитентом.

Отметим, что в 2023 году для поддержки операций в местной валюте АБР выпустил гендерные и "зеленые" облигации в грузинских лари, гендерные и медицинские облигации в монгольских тогрогах, гендерные и "зеленые" облигации в казахстанских тенге, а также нетематические облигации в азербайджанских манатах, китайских юанях, грузинских лари и казахстанских тенге.

АБР стремится к достижению процветания, инклюзивности, устойчивости и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, одновременно поддерживая усилия по искоренению крайней бедности.

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