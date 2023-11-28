Добыча нефти в Казахстане значительно сократилась

Добыча нефти на крупнейших месторождениях Казахстана сокращена на 56%, сообщил советник министра энергетики Казахстана Шынгыс Ильясов, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"На данный момент на крупных месторождениях страны снижение добычи составляет 56%", - сказал Ильясов во вторник журналистам.

Крупнейшие нефтегазовые месторождения в Казахстане - Тенгиз, Кашаган, Карачаганак.

Ожидается, что снижение добычи будет наблюдаться и в ближайшей перспективе.

"Минэнерго Казахстана не располагает данными, в какой период времени ситуация может нормализоваться. В ближайшей перспективе снижение и корректировка добычи будут оставаться на текущих уровнях", - сказал Ильясов.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) накануне приостановил погрузку нефти на морском терминале в связи с неблагоприятными метеоусловиями, прием нефти в систему ограничен. В компании проинформировали, что резервуарные парки практически заполнены. В этой связи прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. КТК в настоящее время является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!