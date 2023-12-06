В Нахчыване будет применен особый экономический режим

В соответствии с "Государственной программой социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы" одной из важных целей является превращение НАР в свободную экономическую зону. С этой целью в Нахчыване планируется применить особый экономический режим.

Как сообщает Day.Az, об этом на мероприятии, организованном Конфедерацией предпринимателей Нахчыванской Автономной Республики, сказал председатель конфедерации Вугар Аббасов.

Было отмечено, что привлечение иностранных и местных инвестиций путем создания устойчивой предпринимательской и инвестиционной среды, формирование механизма специальных льгот и преференций для повышения эффективности экономики, развитие "зеленой" экономики, достижение диверсифицированного экспортного потенциала, создание новых рабочих мест и другие мероприятия откроют широкие возможности для применения особого экономического режима.

На мероприятии были проведены обсуждения на эту тему.

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