Выросли стратегические валютные резервы Азербайджана

Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 17 процентов и по итогам 2023 года составили 66,5 миллиарда долларов США.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

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