https://news.day.az/economy/1633459.html Выросли стратегические валютные резервы Азербайджана
Выросли стратегические валютные резервы Азербайджана
Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 17 процентов и по итогам 2023 года составили 66,5 миллиарда долларов США.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.
Новость обновляется
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре