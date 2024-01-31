https://news.day.az/economy/1633614.html Портфель ОАО "Azərsığorta" будет передан другой компании
Портфель ОАО "Azərsığorta" будет передан другой компании
Портфель ОАО "Azərsığorta" будет передан другой компании.
Об этом в среду Day.Az сказали в пресс-службе компании.
"Портфель компании будет передан. Название компании будет объявлено на основании решения Кабинета министров и Азербайджанского инвестиционного холдинга", - сказали в пресс-службе.
Отметим, что сегодня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ об отмене указа "Об организации деятельности Государственной страховой коммерческой компании Азербайджанской Республики и открытого акционерного общества "Azərsığorta""
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