В США обеспокоились низкими запасами нефтяных резервов страны

Нефтяные запасы США слишком низкие, учитывая нестабильную ситуацию в мире, заявил в интервью агентству S&P Global глава Американского института нефти (API) Майк Соммерс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Принимая во внимание всю волатильность в мире, мы предпочли бы оказаться в ситуации с большими объемами нефти в стратегическом резерве. Нам она может понадобиться с учетом сегодняшних геополитических рисков", - отметил он.

По мнению Соммерса, Минэнерго США пополняет нефтяные резервы довольно медленно. Между тем уровень запасов нефти в стране сейчас ниже, чем в 1983 году, когда потребление топлива было на 20% меньше.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!