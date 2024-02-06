Запасы газа в Европе снизились

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 70%. При этом суммарный отбор из ПХГ ЕС с начала отопительного сезона превысил 37 млрд куб. м., передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 3 февраля, согласно данным Gas Infrastructure Europe, составил 284 млн куб. м. В то же время закачка составляла 88 млн куб. м.

Отопительный сезон в Европе начался 7 ноября 2023 года (на неделю раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ 37,11 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 89-й день с момента достижения максимума их заполнения на 4,5% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 7 апреля 2023 года, когда в них оставалось 55,47% запасов.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 69,14% (на 13,5 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 76,2 млрд куб. м газа. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа, а к началу сезона отбора накопили в них рекордные 99,63%.

Погода в ходе текущей недели в Центральной и Западной Европе ожидается значительно теплее, чем в предыдущую семидневку.

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