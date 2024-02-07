Центробанк Китая уменьшил валютные резервы

Народный банк Китая (центробанк) за январь сократил валютные резервы на $18,7 млрд по сравнению с декабрем 2023 года. Об этом сообщило Государственное управление валютного контроля КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как следует из распространенного заявления финансового регулятора, за указанный промежуток времени показатель снизился на 0,58% и достиг $3,2193 трлн. Изменения произошли "под влиянием экономической и монетарной политики ключевых стран", пояснил банк. На уменьшение валютных запасов Китая, как уточняется, повлияли рост индекса доллара и колебание цен на глобальные финансовые активы.

Согласно статистике, за 2022 год ЦБ КНР уменьшил резервы валюты на 2,9%, до $3,1277 трлн, а за 2023 год увеличил их примерно на 1,7%, до $3,238 трлн.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!