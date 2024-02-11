BlackRock готовится увеличить вложения в криптовалюты

Директор по инвестициям в BlackRock Рик Ридер сообщил, что крупнейший в мире управляющий активами на данный момент имеет очень небольшую долю в биткоинах. Однако, по его словам, в будущем BlackRock может увеличить вложения в криптовалюту, ситуация может измениться в зависимости от общественного мнения.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, пишет The Wall Street Journal.

Рик Ридер курирует широкий спектр портфелей, управляющих средствами государственных и пенсионных фондов. Он занимает в компании должность главного инвестиционного директора по глобальному фиксированному доходу и руководит отделом глобального распределения активов.

По мнению Ридера, рост популярности криптовалюты как инвестиционного инструмента говорит о ее потенциальной ценности в долгосрочной перспективе.

"Будущее покажет, сможет ли биткоин интегрироваться в основные инвестиционные стратегии распределения активов", - сказал Ридер. - С ростом интереса к [криптовалюте] появляется больше инструментов, благодаря которым люди могут привыкнуть к владению, покупке, продаже и выводу [криптовалюты]".

В начале года объем торгов акциями биткоин-ETF превысил объем всех ETF 2023 года вместе взятых. По данным официального сайта, объем активов биткоин-ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock составляет 78 тыс. биткоинов стоимостью $3,5 млрд.

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