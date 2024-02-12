Австрия начала подготовку к отказу от российского газа

Вена должна подготовить выход из договоров на поставку российского газа, которые заключил австрийский нефтегазовый концерн OMV. Об этом заявила министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны подготовить выход из договоров OMV. Долгосрочные контракты, обязывающие забирать большое количество природного газа, стали еще одной причиной, почему доля российского газа в нашей стране такая большая", - сказала она на пресс-конференции.

Гевесслер добавила, что ее министерство поручит экспертам проанализировать экономические последствия потенциального выхода из контрактов. Министр утверждает, что компания "Газпром" в 2022 году в одностороннем порядке сократила объем поставок. Политик напомнила о договоре о транзите газа через Украину, срок которого истекает после 2024 года.

"Если одна из сторон не будет выполнять условия, то у нас будет возможность действовать, тогда нужно не просто проанализировать, а реализовать выход из этих контрактов", - отметила она.

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