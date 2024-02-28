Средний коридор стимулирует новые контракты для азербайджанского бизнеса

Источник: Агентство международной информации Trend

Частная азербайджанская компания "The Azerbaijan Maritime Engineering & Construction LLC" (AMEC), которая в 2024 году отметит 10-летие деятельности, рассчитывает на увеличение портфеля контрактов с учетом стремительного развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, или Средний коридор) и ожидаемого роста грузоперевозок.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend основатель и руководитель AMEC Рашад Шакаров.

"Мы в 2014 году стали первой азербайджанской морской консалтинговой и инжиниринговой компанией, и с тех пор государственные и частные компании, работающие в Азербайджане, доверяют нам проведение инспекций судов и морских конструкций разных типов, инженерные работы по ним (проектирование, конструирование и модификацию, сборку-разборку судов, расчеты их устойчивости на воде), а также поиск и доставку в Баку востребованных специализированных судов", - сказал он.

Фактически "AMEC" - единственная чисто азербайджанская компания на этом рынке услуг и она составляет достойную конкуренцию профильным иностранным компаниям, подтверждением чему является выполнение ряда работ для "BOS Shelf", операционной компании "JOCAP" (доставка баржи для работ по первому этапу освоения каспийского газоконденсатного месторождения "Абшерон"), Азербайджанского Каспийского морского пароходства (ASCO).

Инспекция судов

"Я работал в bp, и уже тогда у меня зародилась идея создания именно азербайджанской морской консалтинговой и инженерной компании. Учредив AMEC в 2014 году, я до 2017 года более углубленно изучал систему функционирования этой индустрии в ОАЭ. И с 2017 года мы профессионально и регулярно проводим инспекции судов (состояние судна, его соответствие всем международным стандартам безопасности работ) и любых морских конструкций по запросу от работающих на Каспии компаний и организаций", - сказал Шакаров.

Инженерные работы

Инженерные работы приносят основной доход АМЕС, и компания выполняла соответствующие контракты как в Азербайджане, так и за рубежом.

В Азербайджане AMEC, например, производила реактивацию вертолетной площадки на флагманском крановом судне "Азербайджан" в рамках его модернизации.

В портфеле реализованных проектов - модификация якорных судов, буксировщиков, трехкратное увеличение грузоподъемности сухогруза "Four Wind" и другие.

На западном побережье Индии для известной индийской энергетической компании "Ratna MOPU" азербайджанская компания проводила работы по мобильной морской производственной буровой установке (проектирование). Были и заказы на Ближнем Востоке.

Логистический парк

"Поскольку мы вплотную занимаемся разными видами морских работ, то ведём и маркетинговые исследования по вопросу того, какие морские суда нужны как самой AMEC, так и Азербайджану для повышения эффективности работ на Каспии", - отметил Шакаров.

По его словам, на балансе AMEC, помимо двух барж и грузовых машин, есть специализированное судно для дноуглубительных работ (земснаряд), которое компания приобрела в 2023 году и которое пока базируется в порту Актау в ожидании заказов на Каспии.

"В 2024 году мы хотим увеличить свой парк за счет приобретения судов для перевозки грузов, а также парк машин в Азербайджане для доставки грузов клиентам", - сообщил глава компании.

По его мнению, ASCO и азербайджанским портам нужно обзавестись существенным количеством крупных современных земснарядов, поскольку Каспий мелеет, и остро стоит вопрос работ в акваториях по углублению дна для приема разного вида судов с целью обеспечения транспортировки и транзита грузов.

"Азербайджанские порты на Каспии должны быть способны принимать больше грузовых судов и обеспечивать их полную загрузку. Это повысит грузооборот Азербайджана и доходы страны. Но для этого в акваториях портов требуется углублять и расширять каналы для обслуживания судов. Широкие и глубокие каналы в портах позволят принимать больше судов, что окажет позитивное влияние на развитие экономики Азербайджана. Вопрос по углублению дна Каспия надо решать оперативно. Не исключено, что в 2024 году будет углубление дна в порту Алят", - отметил Шакаров.

По его мнению, Азербайджан нуждается и в дополнительных современных крановых судах, вспомогательных баржах.

"Многие суда ASCO устарели, требуется оперативное обновление флота. Азербайджан является узлом, "cross point" на пути транспортировки грузов из Азии в Европу и обратно, и флот должен соответствовать", - считает Шакаров.

Азербайджан как транспортный хаб

AMEC заинтересована в интенсивном развитии Азербайджана как крупного транспортного хаба. "Азербайджан играет ключевую роль в Среднем коридоре и других торгово-транспортных проектах, и он должен быть эффективным хабом. Для этого нужно продумать и решить многие процедурные и логистические вопросы. Требуется наличие большего числа логистических парков, укрупнение терминалов для приема и хранения грузов, упрощение таможенных процедур и разрешительных систем для грузоперевозчиков", - поделился мнением глава АМЕС.

По его словам, компания старается взаимодействовать со всеми транспортными, логистическими и экспедиторскими компаниями, работающими в регионе, поскольку заинтересована в повышении роли Азербайджана как важного транспортного узла.

"В общении с иностранными партнерами мы стараемся больше рассказывать о транзитном и логистическом потенциале Азербайджана, готовы содействовать этому", - сказал глава AMEC.

Отметим, что Рашад Шакаров недавно возглавил совет директоров "Caspian Energy Club" в Великобритании.

Он будет модератором важного мероприятия "Caspian Energy Club" по логистике и инвестициям, которое пройдет 21 марта в Роттердаме (Нидерланды).

Данная конференция будет посвящена перспективам развития Среднего коридора и транспортно-логистической отрасли Азербайджана и региона Каспия.

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