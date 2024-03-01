Капитал Банк предлагает возможность "Рефинансирование" для клиентов, имеющих кредитные обязательства в других банках. Перенося свои кредитные обязательства из других банков в Kapital Bank, клиенты получают возможность снизить процентные ставки по кредитам и уменьшить размер ежемесячных платежей.

По этой возможность клиенты могут получить наличный кредит до 50 000 манатов на срок до 59 месяцев, имея зарплатную или пенсионную карту Капитал Банка или любого другого банка.

Для дополнительной информации: https://kbl.az/hrrh

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 52 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.