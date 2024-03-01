Италия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в рамках COP29

Италия хочет сотрудничать с Азербайджаном в рамках COP29.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Жилберто Пикетто-Фратин, выступая на пленарной сессии в рамках 10-го министерского заседания в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

"Заседания Консультативного совета Южного газового коридора и Консультативного совета по зеленой энергетике имеют большее значение в то время, когда каждый из нас должен взять на себя обязательства по скоординированному осуществлению энергетических проектов. Также учитывая наше председательство в G7, мы хотим сотрудничать с Азербайджаном в рамках председательства COP29 в этом направлении", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку состоялось 10-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии. Во встрече приняли участие представители 23 стран, 6 международных организаций и 44 компаний, а также министры, заместители министров и другие высокопоставленные лица из Азербайджана и стран Европейского Союза.

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