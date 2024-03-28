Азербайджанцы доверяют манату

Уровень долларизации депозитов в Азербайджане свидетельствует о сохранении доверия к манату, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), c начала 2024 года на валютном рынке также сохраняется равновесие.

"В прошлом году спрос на валюту вырос на нескольких валютных аукционах, организованных Центральным банком. Это вызвано расширением финансирования импорта в результате государственных инвестиций и активизации потребления частным сектором. За 2 месяца 2024 года ненефтяные инвестиции выросли на 17,1 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, значительная часть которых была профинансирована за счет внутренних источников. Это сопровождалось увеличением авансовых платежей по ненефтяному импорту. Вышеизложенное подтверждает рост спроса на иностранную валюту импортного происхождения", - говорится в информации ЦБА.

ЦБ отмечает, что в целом валютный рынок функционирует в условиях положительного платежного баланса.

"Счет текущих операций платежного баланса по итогам 2023 года имел профицит на уровне 11,5 процента валового внутреннего продукта (ВВП). Торговый баланс оценивается в 2,3 миллиарда долларов США за первые 2 месяца 2024 года. По прогнозам, при сохранении нынешних тенденций счет текущих операций будет профицитным в конце 2024 года (январский прогноз: 7-8 млрд долларов США). В то же время тот факт, что долларизация депозитов в феврале продолжила снижаться, показывает, что доверие к манату как инструменту сбережений сохраняется. Так, в феврале без учета финансового сектора уровень долларизации депозитов юридических и физических лиц снизился на 1,3 процентных пункта по сравнению с январем и на 9 процентных пунктов по сравнению с февралем прошлого года", - подчеркнули в ЦБА.

Отметим, что 28 марта Центральный банк Азербайджана принял решение понизить учетную ставку с 7,75 до 7,5 процента.

Верхний предел процентного коридора был снижен с 8,75 процента до 8,5 процентов, а нижний сохранен неизменным на уровне 6,25 процента.

Напомним, что следующее решение Центробанка по параметрам процентного коридора будет обнародовано первого мая.

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