https://news.day.az/economy/1652033.html Представлен логотип COP29 - ФОТО
Представлен логотип COP29 - ФОТО
Представлен логотип 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая состоится в Азербайджане в этом году, сообщает в понедельник Day.Az.
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