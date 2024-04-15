Представлен логотип COP29

Представлен логотип 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая состоится в Азербайджане в этом году, сообщает в понедельник Day.Az.

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