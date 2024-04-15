По количеству участников и масштабу COP29 станет крупнейшим мероприятием, которое проведет Азербайджан

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила Нармин Джарчалова, председатель совета директоров и главный исполнительный директор по операциям операционной компании COP29, в своем выступлении во время первой пресс-конференции председательства COP29.

По ее словам, Азербайджанская Республика до сих пор принимала различные международные мероприятия.

"Однако по количеству участников и масштабу COP29 станет крупнейшим мероприятием, которое проведет Азербайджан. Местом проведения мероприятия был выбран Бакинский олимпийский стадион. Это решение было принято с учетом консультаций с ООН и опыта предыдущих мероприятий COP. До сих пор в ходе крупномасштабных мероприятий, проводимых в этом пространстве, было полностью обеспечено эффективное использование и устойчивость инфраструктуры", - сказала она.

По ее словам, план территории разрабатывается в координации с командой ООН для того, чтобы Синие и Зеленые зоны, которые будут организованы во время COP29, были компактно расположены на территории стадиона и минимизировали возможное негативное воздействие на окружающую среду

"Для организации всех пленарных сессий конференции в едином пространстве вокруг стадиона будут установлены дополнительные конструкции. Все возможности размещения скоро будут доступны на единой международной платформе", - добавила она.

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