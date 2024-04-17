При поддержке Банка АВВ в Университете ADA началась новая "Неделя карьеры", которая продлится до 25 апреля. Мероприятие направлено на ознакомление студентов и выпускников с рынком труда нашей страны и существующими возможностями для карьерного роста.

В рамках ежегодной "Недели карьеры" участвуют представители ведущих учреждений. Студенты и выпускники университета имеют возможность познакомиться с ними и установить деловые контакты.

На открытии "Недели карьеры" выступил Заместитель Председателя Правления Банка АВВ и главный администратор трансформации Талех Тагирли. Он поделился ключевыми аспектами опыта трансформации Банка АВВ, акцентируя внимание на том, как эти знания могут способствовать личному развитию студентов. В частности, Талех Тагирли выделил важность создания истории перемен, формирования полезных привычек, ежедневного их соблюдения, приобретения необходимых навыков и выбора образца для подражания.

Более 20 учреждений участвуют в "Неделе карьеры", организованной при партнерской поддержке Банка АВВ. В ближайшие дни студенты смогут прослушать интересные презентации от представителей этих учреждений и получить ценную информацию, которая поможет им в планировании их будущей карьеры.

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