Представители Общественного совета при минэнерго ознакомились с работой Гарадагской СЭС

По инициативе министерства энергетики Азербайджана и при поддержке компании "Masdar" (ОАЭ) члены Общественного совета при минэнерго 22 апреля посетили Гарадагскую солнечную электростанцию ​(СЭС) ​мощностью 230 МВт, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на минэнерго.

"Члены совета ознакомились с работой этого современного предприятия по производству электроэнергии, введенного в эксплуатацию в октябре 2023 года. Была предоставлена информация о процессе строительства, эксплуатации и интеграции в сеть, о показателях производства "зеленой" энергетики, а также технические, экономические, экологические и социальные аспекты", - отмечено в пресс-релизе.

Напомним, что "Masdar" являлся генеральным подрядчиком создания этого объекта - первого крупного возобновляемого источника энергии (ВИЭ) в Азербайджане и управляет им.

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