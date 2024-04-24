Котировки золота показали максимальное падение за год

Котировки июньских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex по итогам торгов упали на 2,8% - до $2346,4 за унцию, минимального уровня закрытия с 5 апреля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает MarketWatch.

Дневное снижение цены стало максимальным более чем за год (с февраля 2023 года).

Инвесторы рассчитывают на некоторое ослабление геополитической напряженности, которое переключает их интерес на более рискованные активы, такие как акции.

"Поскольку очевидно, что Иран и Израиль на данный момент воздерживаются от любой дальнейшей прямой конфронтации, золото и серебро не могут бросить вызов" растущей привлекательности облигаций, доходность которых растет, заявил директор по исследованиям BullionVault Адриан Эш. "Базовая цена на золото остается высокой, чему способствует ужасный геополитический хаос на Ближнем Востоке", но скачок выше $2430 за унцию в пятницу произошел из-за активной спекулятивной торговли, отметил он.

Майские контракты на серебро снизились в цене на 5,5% - до $27,25 за унцию. Это максимальное дневное падение с июня 2021 года. Нынешний уровень цен является самым низким с 3 апреля.

С начала текущего года золото подорожало на 13,3%, серебро - на 13,1%.

Ни Израиль, ни Иран "не заинтересованы в настоящей войне", полагает старший инвестиционный аналитик XM Мариос Хаджикириакос. "То же касается и США, которые пытаются разрядить напряженность за кулисами. Следовательно, инвесторы возвращаются к более рискованным сделкам", - добавил он.

По прогнозу эксперта, цены на золото могут пробить вниз уровень $2300 за унцию и, возможно, даже $2200 за унцию.

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