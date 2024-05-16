В Баку продолжается Fintex Summit 2024

В Баку проходит второй день Fintex Summit 2024.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, саммит в этом году посвящен теме "Новые тенденции в банковской и финансовой экосистеме: инновационные решения, финтех и безопасность".

На панельных заседаниях будет обсуждаться предотвращение мошенничества в финансовой сфере, развитие и проблемы финтех-сферы.

Отметим, что Fintex Summit 2024 начался 15 мая и завершится сегодня.

В первый день саммита состоялся обмен мнениями о процессах цифровизации в Азербайджане, будущем платежной индустрии, применении искусственного интеллекта, развитии безналичных платежей, развитии финтех-сферы в регионе и цифровых валют.

В своих выступлениях спикеры говорили о развитии платежных систем в странах, открытом банкинге, плюсах и минусах внедрения искусственного интеллекта, ускорении перехода на безналичные платежи, будущем цифровых валют.

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