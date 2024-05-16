Доходы госбюджета возросли

Доходы государственного бюджета Азербайджана за январь-апрель текущего года составили 13 миллиардов 259,4 миллиона манатов, а расходы - 10 миллиардов 749,5 миллиона манатов.

Об этом сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на Госкомстат.

Это на 9% и 20,4% соответственно больше, чем за тот же период 2023 года.

В результате за 4 месяца в бюджете образовался профицит в размере 2 млрд 509,9 млн манатов. Это на 22,4% меньше, чем за тот же период 2023 года.

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