Средний коридор будет способствовать достижению региональных целей в области связности - ВЗГЛЯД ИЗ США
Дальнейшая поддержка таких проектов, как Средний коридор, не только укрепит политические и экономические отношения внутри региона, но также будет способствовать достижению региональных целей по связности
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал президент Каспийского политического центра (Caspian Policy Center - CPC) Афган Нифти в ходе VIII Транскаспийского форума в Вашингтоне.
Он отметил, что события, наблюдаемые в Каспийском регионе за последние 12 месяцев, были примечательными.
К ним относятся прогресс в развитии Среднего коридора, продолжающиеся шаги по достижению мира между Азербайджаном и Арменией, повышенный уровень участия и инвестиций со стороны широкого круга глобальных доноров, непреходящие последствия войны в Украине, проблемы, вызванные климатическими кризисами, вопросы, касающиеся безопасности Черного моря, продолжающийся энергетический переход и растущая значимость важнейших полезных ископаемых, добавил Нифти.
Президент CPC подчеркнул, что торговые пути, проходящие через территорию России подвергаются санкциям, а морская торговля ограничена военными действиями на Ближнем Востоке.
"Необходимость диверсификации торговых маршрутов очевидна. Это придает новый импульс развитию региональных транспортных связей в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Дальнейшая поддержка таких проектов, как Средний коридор, не только позволит укрепить политические и экономические отношения внутри региона, но также будет способствовать достижению региональных целей по связности, энергетической диверсификации и долгосрочному развитию", - сказал он.
Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.
Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.
Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.
Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.
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