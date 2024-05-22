Средний коридор будет способствовать достижению региональных целей в области связности

Дальнейшая поддержка таких проектов, как Средний коридор, не только укрепит политические и экономические отношения внутри региона, но также будет способствовать достижению региональных целей по связности

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал президент Каспийского политического центра (Caspian Policy Center - CPC) Афган Нифти в ходе VIII Транскаспийского форума в Вашингтоне.

Он отметил, что события, наблюдаемые в Каспийском регионе за последние 12 месяцев, были примечательными.

К ним относятся прогресс в развитии Среднего коридора, продолжающиеся шаги по достижению мира между Азербайджаном и Арменией, повышенный уровень участия и инвестиций со стороны широкого круга глобальных доноров, непреходящие последствия войны в Украине, проблемы, вызванные климатическими кризисами, вопросы, касающиеся безопасности Черного моря, продолжающийся энергетический переход и растущая значимость важнейших полезных ископаемых, добавил Нифти.

Президент CPC подчеркнул, что торговые пути, проходящие через территорию России подвергаются санкциям, а морская торговля ограничена военными действиями на Ближнем Востоке.

"Необходимость диверсификации торговых маршрутов очевидна. Это придает новый импульс развитию региональных транспортных связей в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Дальнейшая поддержка таких проектов, как Средний коридор, не только позволит укрепить политические и экономические отношения внутри региона, но также будет способствовать достижению региональных целей по связности, энергетической диверсификации и долгосрочному развитию", - сказал он.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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