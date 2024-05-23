Микаил Джаббаров встретился с представителями грузинской Georgian Beer

В Габале будет построен завод по производству лицензионных марок пива премиум-класса, сообщает в четверг Day.Az.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, министр экономики Микаил Джаббаров встретился с представителями грузинской компании Georgian Beer Company LLC, с которыми обсудил перспективы развития двустороннего сотрудничества.

В рамках встречи между ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и грузинской компанией "Georgian Beer Company Ltd" был подписан договор о совместном участии в строительстве в Габалинском районе нового завода по производству лицензионных марок пива премиум-класса, местного брендового пива и безалкогольных напитков на основе передовых международных технологий.

Отметим, что на заводе, который будет служить для расширения экспортных возможностей за счет производства конкурентоспособной продукции, планируется создать производственные мощности 140 миллионов литров в год и около 300 новых рабочих мест.

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