В Китае приняли решение об изменении процентной ставки

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,95%.

Первый показатель остается на этом уровне с августа 2023 года, второй - с февраля 2024 года. Обе ставки являются рекордно низкими.

Аналитики не ожидали изменения ставок в четверг.

Глава НБК Пань Гуншэн днем ранее заявил, что ЦБ продолжит придерживаться денежно-кредитной политики поддерживающего типа, сообщает агентство "Синьхуа". Этот шаг поможет восстановлению экономики и создаст благоприятную монетарную и финансовую среду для социально-экономического развития, сказал он на ежегодном форуме Луцзяцзуй.

Многие центральные банки мира придерживаются ограничительной позиции в ДКП, характеризующейся высокими процентными ставками, в то время как в Китае наблюдается несколько иная ситуация, подчеркнул глава НБК. "Наша позиция носит поддерживающий характер, - отметил он. - Она оказывает финансовую поддержку продолжению восстановления и улучшения экономики".

НБК гибко использует различные инструменты ДКП, такие как снижение нормы обязательных резервов и процентных ставок, что позволяет создать благоприятную среду для развития экономики, сказал Пань Гуншэн.

LPR стала бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам. Пятилетняя ставка напрямую влияет на стоимость ипотечных кредитов, годовая - всех остальных.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!