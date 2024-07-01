Названо влияние госдолга на обороноспособность США

Рост госдолга США угрожает их обороноспособности и провоцирует кризис. Как передает Day.Az, об этом пишет издание The National Interest.

"Чтобы хотя бы иметь шанс должным образом управлять издержками, необходимо ввести правила, ограничивающие расходы политиков и требующие по необходимости их сокращать", - говорится в материале.

Сейчас госдолг США составляет $34,5 трлн.

Отмечается, что для поддержания обороноспособности США необходимо иметь экономику, способную ее обеспечивать, в то время как растущий госдолг подрывает условия для дальнейшего экономического роста и страны. С этой же мыслью в 2010 году выступил председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майкл Маллен.

"Предупреждения адмирала Маллена начинают сбываться с приближением срока погашения долга", - говорится в статье.

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