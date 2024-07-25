Bolt запускает новое решение для деловых поездок в Азербайджане

Компания Bolt запускает сервис Bolt Business в Азербайджане, который призван облегчить предприятиям и их сотрудникам задачу корпоративных поездок через приложение Bolt.

Bolt Business предлагает выгодные ценовые решения, которые помогают компаниям избежать непредсказуемых расходов, связанных с бронированием разовых деловых поездок или покупкой корпоративного транспорта. Благодаря сервису Bolt business компании и предприятия смогут сократить расходы сотрудников на корпоративные поездки, а также сэкономить их драгоценное время. Простой способ оплаты с помощью выставления счета избавляет от необходимости заполнять отчеты о расходах вручную.

В рамках программы Bolt Business для выполнения деловых поездок предлагается ряд разнообразных транспортных решений. Работники имеют возможность выбрать наиболее эффективный способ передвижения для своего маршрута. Например, для преодоления коротких расстояний или экономии времени в час-пик, когда дороги сильно загружены, можно выбрать микромобильный транспорт, такой как электросамокат. Выбрав услугу заказа поездок, сотрудники могут подобрать и использовать ту категорию авто, которая соответствует их потребностям.

Bolt Business интегрирует системы бронирования и оплаты деловых поездок, предлагая связанные с компанией учетные записи и профили для их сотрудников в приложении, с доступом к эксклюзивным преимуществам для корпоративных клиентов.

С помощью бизнес-аккаунтов руководители организаций получают полный контроль над рабочими поездками сотрудников. Компании могут устанавливать лимиты расходов и условия поездок, оплачивая их с помощью счетов.

Подобные решения хорошо подходят, например, для компаний с большими отделами продаж или консультантами, проводящими много внешних встреч.

Функция Ride Booker (планер поездок) позволяет компаниям бронировать и составлять расписание поездок для сотрудников, партнеров и даже гостей, которые не являются частью их учетной записи Bolt Business.

"Запуская Bolt Business в Азербайджане, мы стремимся облегчить планирование деловых поездок через приложения Bolt для компаний и их сотрудников. Приложение Bolt Business доступно более чем на 40 рынках и позволяет сократить расходы компаний на командировки до 25 %, а также сэкономить драгоценное время сотрудников, которое они тратили на обработку бумажных квитанций и расходов", - говорит Эмин Байрамли, специалист по развитию бизнеса компании Bolt в Азербайджане.

Информация о компании Bolt

Bolt - это мультиприложение, главная цель которого сделать передвижение по городу более доступным, безопасным и экологичным. Услугами компании Bolt пользуется более 150 млн человек в 45 странах Европы и Африки (более 500 городов). С помощью мультиприложения предоставляется целый ряд услуг, таких как вызов автомобилей, каршеринг, прокат электросамокатов и электровелосипедов, а также доставка еды и продуктов. Сегодня с компанией сотрудничает свыше 3,5 млн водителей и курьеров по всему миру.

В настоящее время сервис для заказа поездок Bolt работает в двенадцати городах Азербайджана: Баку, Гяндже, Мингячевире, Габале, Шамкире, Сумгайыте, Шаки, Ширване, Евлахе, Губе, Лянкяране, Нахчыване.