Рост дефицита бюджета и снижение валютных запасов

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Армении на уровне BB- со стабильным прогнозом.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в 2024 году ожидается рост дефицита бюджета до 4,5% ВВП, против с 1,9% в 2023 году. Для сравнения, средний показатель для стран с рейтингом BB- составляет 2.6%.

Также агентство сообщает о снижении валютных запасов Армении. Если в августе 2023 года валютные резервы Армении составляли $4,2 млрд, то к июню 2024 года они снизились до $3,3 млрд. Этих резервов гипотетически хватит на покрытие внешних платежей (кредитов и импорта) в течение 2,8 месяцев, тогда как средний показатель для стран с рейтингом BB составляет 4,5 месяца.

Тем не менее, учитывается, что возможные внешние шоки могут смягчить плавающий (нерегулируемый) курс драма, который при недостатке притока валюты будет падать. Это сделает импортируемые товары дороже, но повысит конкурентоспособность экспорта.

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