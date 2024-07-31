Талех Кязимов о возможности выпуска цифровой валюты

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не планирует выпускать цифровую валюту, так как пока не видит перспектив для ее успешного использования.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на пресс-конференции председатель правления ЦБА Талех Кязимов.

"Мы постоянно следим за этим вопросом. ЦБА изучает, что делают и чего достигают центральные банки других стран в этой сфере. Цифровая валюта вызывает вопросы, как с точки зрения операций, так и стабильности финансового сектора. В настоящее время ни один центральный банк не имеет успешного продукта в этой области", - отметил Кязимов.

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