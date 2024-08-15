Норвежский нефтегазовый фонд заработал колоссальную прибыль

Крупнейший в мире Норвежский суверенный фонд благосостояния с активами в 1,7 триллиона долларов за первое полугодие этого года получил прибыль в размере 138 миллиардов долларов. Частично это связано с ростом цен на акции.

Как сообщает Day.Az, по словам генерального директора Николая Тангена, прибыль в основном обусловлена акциями технологических компаний благодаря спросу на новые технологии, связанные с искусственным интеллектом. За первые шесть месяцев года фонд достиг доходности в 8,6 процента.

Норвежский суверенный фонд благосостояния инвестирует избыточные доходы страны от нефти и газа, чтобы нарастить прибыль. Это делает его одним из крупнейших инвесторов в мире. Фонду принадлежит в среднем 1,5 процента всех мировых акций.

Отметим, что недавно чистая прибыль саудовской нефтяной компании Saudi Aramco по итогам января - июня 2024 года снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $56,342 млрд.

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