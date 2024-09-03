Уточнены шаги по развитию "зеленого" энергокоридора

- четыре страны на пути к устойчивому будущему - ФОТО

Презентация предварительных результатов технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта "зеленого" энергетического коридора Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия планируется в рамках COP29 в Баку в ноябре 2024 года.

Об этом сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Сегодня глава минэнерго Азербайджана участвовал в Бухаресте в церемонии, связанной с созданием совместного предприятия по данному проекту.

"С подписанием сегодня учредительных документов СП проект "зеленого" энергокоридора выходит на новый уровень. СП будет отвечать за финансовые (будут ускорены переговоры по бизнес-моделям) и организационные вопросы проекта, мониторинг процессов. Основной источник ресурсов энергии для "зеленого" энергетического коридора - Азербайджан, который будет надежным партнером ЕС в сфере возобновляемой энергетики", - сказал министр Парвиз Шахбазов.

По его словам, следующим шагом в организации экспорта "зеленой" энергии в Европу является взаимодействие со странами Центральной Азии.

В Бухаресте стороны также обсудили вопросы создания волоконно-оптической кабельной линии (FOC), интеграции Болгарии в проект.

Стало известно, что Европейская комиссия может включить ТЭО данного "зеленого" регионального проекта в список проектов, представляющих общий и взаимный интерес (PCI/PM), и 4 страны-участницы "зеленого" энергокоридора подали коллективную заявку по данному поводу для запуска в сентябре соответствующей процедуры ЕК.

Напомним, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу.

В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Это позволит наладить поставки до четырех гигаватт "зеленой" энергии.

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