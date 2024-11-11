Климатическое финансирование - ответственность тех, кто вызвал этот кризис

Климатическое финансирование - это ответственность тех, кто вызвал этот кризис и продолжает его разжигать

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил представитель "Движения азиатских народов за долг и развитие" Клэр Миранда, выступая на пресс-конференции "Сохранение и использование культурного наследия: Ключ к открытию перехода Шаньси" в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочного соглашения ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

Она отметила, что климатическое финансирование - это форма оплаты огромного климатического долга, который глобальный Север должен глобальному Югу.

"И в качестве оплаты он должен быть публичным в форме гранта, а не в форме кредита. Это не будет выплатой, если мы должны будем ее вернуть или если плательщик получит от нее прибыль. Наш призыв к справедливости гарантирует, что они услышат наши требования громко и ясно. У них не будет другого выбора, кроме как встретиться с нами лицом к лицу", - добавила она.

Отметим, что COP29 официально стартовал сегодня в Баку. Мероприятие, которое пройдет с 11 по 22 ноября, соберет мировых лидеров, политиков и экспертов по климату для обсуждения насущных вопросов изменения климата. На повестке дня - климатическое финансирование, цели по сокращению выбросов и глобальное сотрудничество. Ожидается, что результаты COP29 окажут значительное влияние на формирование будущей климатической стратегии планеты.