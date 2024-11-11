Мухтар Бабаев подчеркнул важность достижения новой коллективной цели по климатическому финансированию

Главным приоритетом председательства COP29 является достижение новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на церемонии открытия конференции в Баку.

"Наш план основан на двух ключевых направлениях: повышении амбиций и обеспечении действий. Это означает разработку четких климатических планов и привлечение необходимого финансирования. Эти два направления взаимно усиливают друг друга. Ведь мобилизуя климатическое финансирование, мы создаем условия для повышения амбиций. А заявляя о высоких амбициях, мы укрепляем доверие и открываем путь для новых, более масштабных обязательств. Уважаемые коллеги, чтобы обеспечить действия, главным приоритетом председательства COP29 является достижение справедливой и амбициозной новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию. Эта цель должна быть действенной и соответствовать масштабам и срочности вызова. Она должна учитывать потребности и приоритеты развивающихся стран", - сказал М.Бабаев.

Отметим, что в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.