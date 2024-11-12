COP29 в Баку организована на высоком уровне

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН в Баку организована отлично.

Об этом сказал журналистам на COP29 премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Для меня большая честь находиться в Баку и присутствовать на COP29. Речь Президента Азербайджана Ильхама Алиева была выдающейся, а церемония открытия произвела глубокое впечатление. Конференция в Баку организована отлично. Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто принимал участие в подготовке и проведении этого мероприятия", - сказал он.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.