COP29 вселяет большую надежду на решение климатических проблем

Мы очень рады, что процесс, начавшийся на COP28 в ОАЭ продолжился на COP29 в Азербайджане, и многое еще предстоит сделать.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend исполнительный директор Officer Green Tech İdeaslab Sdn Bhd Элина Жани из Малайзии.

"Мы - правительственное учреждение, непосредственно подчиняемся Министерству природных ресурсов, окружающей среды и по вопросам изменения климата Малайзии. Мы продвигаем множество схем финансирования, а также налоговых льгот для проектов в области устойчивого развития в Малайзии. Мы надеемся, что председательство Азербайджана на COP29 сможет внести гораздо больше ясности в мировой климатический процесс, финансовой солидарности, оценит потери и ущерб, адаптацию и, конечно же, улучшит координацию действий. Происходящие здесь события дают большую надежду на решение климатических вопросов", - отметила она.

Напомним, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата. Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.