Центробанк разработает функциональную экосистему для "зеленого" финансирования

Центральный банк разработает функциональную экосистему для "зеленого" финансирования.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов в ходе панельной дискуссии на тему "Глобальная финансовая система: расширение финансирования климатической активности"

"В Азербайджане мы стремимся к продвижению "зеленого" перехода. Поэтому вопросы климата интегрированы в нашу национальную стратегию развития. Одним из пяти приоритетов национального плана социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года является достижение "зеленого" роста нашей страны. Более того, 2024 год был объявлен нашим президентом Годом солидарности за "зеленый мир" в Азербайджане. Это решение подчеркивает важность международной солидарности в борьбе с изменением климата и сопутствующими рисками. В соответствии с социально-экономической стратегией на 2022-2026 годы, доля возобновляемой энергии в общем энергобалансе должна быть увеличена на 24 процента к 2026 году. В рамках этой стратегии Центральный банк Азербайджана принял дорожную карту устойчивого финансирования, которая приведет к нескольким важным условиям. Во-первых, мы разработаем функциональную экосистему для "зеленого" финансирования, включая определения, данные и нормативные акты. Мы будем способствовать трансформации бизнес-моделей и стратегий финансовых учреждений в сторону устойчивого и "зеленого" финансирования. Дорожная карта также будет поддерживать переход к низкоуглеродной экономике", - сказал он.