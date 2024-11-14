Кыргызстан проявляет интерес к проекту прокладки кабеля через Каспий для улучшения энергетического обмена

Кыргызстан проявляет интерес к проекту прокладки кабельной линии через Каспий для улучшения энергетического обмена.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев на полях COP29 в Баку.

Министр энергетики Кыргызстана подчеркнул важность энергетического сотрудничества в рамках Центральной Азии, отметив, что между тремя странами - Казахстаном, Узбекистаном и Азербайджаном - активно согласовывается проект прокладки кабельной линии через Каспий. Кыргызстан, имея прочные связи с энергетическими системами Казахстана и Узбекистана, рассматривает этот проект как перспективный, поскольку он позволит улучшить энергетический обмен и решить проблемы энергообеспечения в регионе.

"Центральная Азия сегодня функционирует в рамках энергетического кольца, и для нас, Кыргызстана, это крайне важно, так как у нас налажены связи с казахстанской и узбекской энергосистемами. Мы экспортируем и импортируем электроэнергию, что делает этот проект весьма перспективным для нас", - сказал министр.

Он отметил, что Кыргызстан также активно развивает проекты в области гидроэнергетики. В частности, министерство работает над крупным проектом строительства Камбаратинской ГЭС-1 мощностью 1 860 мегаватт, который решит водные и энергетические проблемы не только Кыргызстана, но и его соседей - Казахстана и Узбекистана. Этот проект уже поддерживается Всемирным банком, и в следующем году начнется выбор подрядчика для его реализации.

"Этот мегапроект станет важным шагом в решении водных и энергетических задач для трех стран. Я думаю, что весной следующего года мы начнем объявлять конкурс на выбор подрядчика и разработчика проекта. Сразу после этого начнется строительство гидроэлектростанции", - сообщил министр.

По его словам, Кыргызстан продолжает развивать малые гидроэлектростанции и проекты в области возобновляемой энергетики, включая солнечные и ветровые станции, которые будут построены в разных регионах страны, таких как Иссыккуль, Нарын и южные области. В настоящее время активно разрабатываются проекты солнечных станций общей мощностью 1 500 МВт, и уже несколько компаний запланировали их строительство.

"Мы планируем начать реализацию одного из этих проектов в текущем году, и к концу 2025 года будут запущены первые солнечные станции. Это не только в районе Иссыккуля, но и в других регионах, включая юг и север страны", - отметил министр.