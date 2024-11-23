Промышленная революция, положившая начало массовому использованию угля и нефти, зародилась не в нефтедобывающих странах Азербайджана или ОАЭ. Её истоки - в Великобритании XVIII века, откуда индустриализация распространилась по всей Европе. Сегодня те же самые страны, которые столетия назад начали эру ископаемого топлива, теперь ищут пути её завершения, но не без помощи государств, обеспечивающих энергобезопасность.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье британского журналиста Джонатана Горналя, опубликованной на сайте Arab News.

В частности, Азербайджан в последние годы стал ключевым поставщиком газа для ЕС, помогая справляться с энергетическим кризисом. Поставки азербайджанского газа поддерживают свет в восьми европейских странах, что подчёркивает его важную роль в стабилизации энергетической системы региона.

Одновременно страны с традиционной ориентацией на нефть и газ, такие как Азербайджан и ОАЭ, активно развивают возобновляемую энергетику. В Азербайджане компания Masdar недавно запустила крупнейшую солнечную электростанцию региона, а ACWA Power, базирующаяся в Саудовской Аравии, строит крупный ветропарк. По планам, к 2030 году в стране появятся солнечные, ветровые и гидроэлектростанции мощностью 6 ГВт.

Несмотря на критику нефтяных стран, их опыт и ресурсы играют ключевую роль в борьбе с изменением климата. Ископаемое топливо остаётся не только необходимым в период перехода, но и обеспечивает финансирование для "зелёных" технологий. Например, ACWA Power инвестировала более $7 миллиардов в развитие возобновляемой энергетики в Африке, делая возможным энергетический переход в развивающихся странах.

При этом развивающиеся государства сталкиваются с огромными вызовами. Им потребуется финансирование в размере $2,4 трлн ежегодно к 2030 году для борьбы с климатическими изменениями. Это не вопрос благотворительности: страны, которые исторически стали крупнейшими эмитентами углекислого газа, несут ответственность за поддержку глобального перехода.

Саммиты COP29 и COP30, проходящие в крупных нефтедобывающих странах - Азербайджане и Бразилии, символизируют растущую инклюзивность климатических переговоров. Привлечение государств с крупнейшими залежами углеводородов к процессу трансформации энергетики позволяет использовать их потенциал для глобальных изменений.

Те, кто критикует нефтяные страны, упускают из виду ключевую роль, которую они играют в развитии технологий, необходимых для достижения климатических целей, включая сокращение выбросов и удержание глобального потепления в пределах 1,5 °C. Вместо обвинений мир должен ценить их вклад и использовать их ресурсы для продвижения к углеродно-нейтральному будущему.