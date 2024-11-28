Как создаются транспортные узлы в направлении Зангезурского коридора

Разрабатываются определенные концепции по созданию транспортных узлов в направлении Зангезурского коридора.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики, временно исполняющий обязанности министра Рахид Алекперов.

"В рамках этих концепций необходима трансформация для развития, строительства, расширения транзитной инфраструктуры, потенциала. С открытием Зангезурского коридора будет перевозиться еще больше грузов. В этом направлении разрабатываются определенные концепции по строительству транспортных узлов по обе стороны коридора", - сказал он.

Р.Алекперов также сказал, что планируется строительство транзитной инфраструктуры через земли, непригодные для сельского хозяйства и промышленности.