Иран, Азербайджан и Россия помогут соседним странам обмениваться электроэнергией

Трехсторонняя электросеть между Ираном, Азербайджаном и Россией поможет создать обмен электроэнергией между соседними странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил исполнительный директор иранской компании по производству и распределению энергии (TAVANIR) Мустафа Раджаби Машхади в заявлении для местных СМИ.

По его словам, проведена необходимая координация для проведения трехсторонней встречи министров энергетики Ирана, Азербайджана и России. Ожидается, что эта встреча приведет к развитию отношений в сфере электроэнергетики.

Раджаби Машхади сообщил, что в настоящее время возможен обмен 300 мегаватт электроэнергии на основе соглашения между Ираном, Россией и Азербайджаном. Этот объем может быть увеличен до 1000 мегаватт, в связи с этим ведется разработка линий электропередачи.

Отметим, что ведутся работы по проекту создания энергетического коридора Север-Юг между Ираном, Азербайджаном и Россией. Цель - синхронизировать электросети трех стран. Иранская компания "Моненко" выполнила необходимые проектные работы по этому проекту.